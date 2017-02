Kinowelt 01:05 bis 02:50 Melodram White Mischief - Die letzten Tage in Kenya USA, GB 1987 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kenia 1940: Während in Europa der Zweite Weltkrieg tobt, frönen die reichen britischen Kolonialisten dem dekadenten Lebensstil des Spätimperialismus. Das Millionärsehepaar Broughton reist nach Kenia, wo die junge attraktive Lady Diana, ihres Mannes überdrüssig, eine verheerende Affäre mit dem Lebemann Josslyn Hay beginnt. Dieser ist ein angesehener Mann der nairobischen Gesellschaft und berüchtigt für seine zahlreichen Liebschaften. Die skandalöse Liaison zu Lady Diana sorgt innerhalb der britischen Aristokratenrunde für ausreichend Gesprächsstoff, bis Hay eines Tages ermordet hinter dem Lenkrad seines Wagens aufgefunden wird. Zwar hätte jeder betrogene Ehemann der Kolonie ein Mordmotiv, dennoch fällt der Verdacht natürlich sofort auf Sir Broughton. Thriller nach dem Bestseller "Weißes Verhängnis" von James Fox nach einer wahren Begebenheit mit exzellenter Besetzung: Greta Scacchi, Charles Dance, John Hurt, Hugh Grant, Trevor Howard, Geraldine Chaplin, Sarah Miles und viele mehr! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Greta Scacchi (Diana Broughton) Charles Dance (Josslyn Hay) Joss Ackland (Sir John "Jock" Delves Broughton) Sarah Miles (Alice de Jance) Geraldine Chaplin (Nina Soames) Ray McAnally (Morris) John Hurt (Gilbert Colvile) Originaltitel: White Mischief Regie: Michael Radford Drehbuch: James Fox, Michael Radford, Jonathan Gems Kamera: Roger Deakins Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 16