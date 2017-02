NDR 00:40 bis 01:40 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Spezial COPD - bessere Therapie bei chronischer Lungenerkrankung / Thema der Woche Haarausfall: Woran kann es liegen? D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Spezial PSA-Wert: neue Studien Viele Männer sind verunsichert, ob sie einen PSA-Test machen sollen. Mit der Bestimmung des Prostata-spezifischen Antigens (PSA) erhält der Urologe einen Wert, der auf eine Prostatakrebserkrankung hinweisen kann. Kritiker wenden ein, dass auch die Möglichkeit von irreführenden positiven Befunden gegeben ist. Dadurch werden Männer verunsichert oder übertherapiert. Zu dieser Verunsicherung trägt darüber hinaus bei, dass sich zwei große Studien in der Frage widersprechen, ob der PSA-Test das Leben der Patienten verlängert. Jetzt wird klar, dass eine der beiden Studien ungültig ist. Gültigkeit hat weiterhin die europäische Studie ERSPC (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer). Sie führte zu der Erkenntnis, dass mithilfe eines PSA-Tests im Rahmen der Vorsorge die Wahrscheinlichkeit um 20 Prozent gesenkt wird, an einem Prostatakarzinom zu sterben. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Rheuma rechtzeitig erkennen und behandeln Noch vor rund zehn Jahren mussten sich mehr als die Hälfte aller Rheumapatienten früher oder später einer Operation unterziehen. Sie galt als wirksamstes Mittel gegen die quälenden Schmerzen und Versteifungen, die eine rheumatische Gelenkerkrankung mit sich bringt. Moderne Medikamente wie Biologika, aber auch die Verbesserung bewährter Substanzen bewirken inzwischen, dass die Erkrankung häufig deutlich weniger aggressiv verläuft. Manche Experten sprechen sogar schon von Heilung. Dabei ist von größter Wichtigkeit, dass die Diagnose rechtzeitig gestellt wird. Ein Problem, denn es gibt in Deutschland zu wenig Rheumatologen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite