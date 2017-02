NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Traumtänzer D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Svenja Menzels beste Freundin hat viel Geld in ein "Schneeballsystem" gesteckt, das ihr große Gewinne verspricht. Dabei hat sie auf die Ersparnisse ihrer aufgeweckten und geschäftstüchtigen Tochter zurückgegriffen. Die Kleine wendet sich direkt an ihre Patentante Svenja, die sofortige Hilfe verspricht. Dirk Matthies ist hingegen gar nicht damit einverstanden, welches Risiko seine Partnerin in diesem Fall einzugehen bereit ist. Beide Polizisten haben zudem nicht mit dem Eigensinn von Svenjas Patenkind gerechnet. Harry und Henning haben es mit einem ganz besonderen Fall von Körperverletzung zu tun: Auf der Wache tauchen Männer auf, denen die Haare abrasiert wurden: gegen ihren Willen und unter Betäubung. Es sieht so aus, als würde jemand Jagd auf Hamburger Machos machen. Hennings Einsatz als verdeckter Ermittler ist gefragt. Bald findet er sogar Gefallen daran, den Macho zu mimen. Und Harry hat alle Hände voll zu tun, ihren Kollegen zu beschützen, vor allem vor sich selbst. Auf der Wache weht derweil ein frischer Wind: Krüger hat die Herrenkosmetik entdeckt. Voss, der Chef des 14. Reviers, hält nichts von der duftenden Nebentätigkeit seines Kollegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel) Wilfried Dziallas (Bernd Voss) Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger) Maria Ketikidou (Hariklia 'Harry' Möller) Till Demtröder (Henning Schulz) Matthias Walter (Philip Caspersen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Lars Jessen Drehbuch: Dirk Kämper Kamera: Marcus Kanter