Nabelbruch beim Bisonbaby

Leni hat einen Nabelbruch. Das Bisonbaby muss dringend unters Skalpell von Dr. Flügger, damit es nicht schlimmer wird. Die OP findet unter freiem Himmel statt und Bisonmutter Nora darf zusehen. Löwenmutter Tembesi darf nicht zugucken, wie Dr. Prahl ihre Kinder impft. Die können sich aber auch allein schon ziemlich gut ihres Fells erwehren, zum Leidwesen von Tony Kershaw. Die kleinen Nasenbären sind fasziniert von den funkelnden Lichtern des Tierpark-Schlossers. Und: Ein Eselkind erblickt das Licht der Welt.