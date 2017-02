NDR 14:15 bis 15:00 Dokumentation Der wilde Wald der Kaiserin A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ende des 19. Jahrhunderts ließ Kaiser Franz Joseph I. die Hermesvilla im Wiener Lainzer Tiergarten für Kaiserin Elisabeth errichten. Heute strömen jährlich eine halbe Million Touristen in den Park. "Der wilde Wald der Kaiserin" zeigt die Geschichte der hier lebenden Tiere. Dazu zählen Wildschweine, Mufflons, Damwild und viele weitere Arten. Doch viele Tiere sind für die Besucher nicht zu sehen, ebenso wenig, wie sie einst unsichtbar für Elisabeth waren. So wie Eichenprozessionsspinner, Schusterkäfer, Feuersalamander oder vom Aussterben bedrohte Flusskrebse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der wilde Wald der Kaiserin Regie: Thomas Rilk

