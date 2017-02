NDR 12:25 bis 13:10 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 683 Fauler Zauber D 2015 Untertitel HDTV Live TV Merken Jovan Lukovic wird nach einem Sturz mit Hüftschmerzen in die Sachsenklinik eingeliefert. Dr. Roland Heilmann stellt eine beginnende Arthrose fest, doch diese erklärt nicht das Fieber und die hohen Entzündungswerte. Als Jovans Tochter Lilly eintrifft, hat auch sie keine Erklärung. Lilly und ihr Vater haben seit Jahren nur sporadischen Kontakt. Nach dem Tod der Mutter hat Jovan Lilly an die Großmutter abgeschoben. Aus Lilly ist eine geradlinige, erfolgreiche Frau geworden. Jovans Projekte sind alle gescheitert, doch dies kann er gegenüber seiner Tochter nicht eingestehen. Kris Haas, der die Nacht durchgefeiert hat, lässt sich unter falschem Namen von einem Krankenwagen zurück in die Stadt chauffieren. Da er nicht mehr rechtzeitig entwischen kann, gibt er bei der Einlieferung in die Sachsenklinik an, starke Bauchschmerzen zu haben. Schwester Julia kümmert sich um den sympathischen Patienten und sorgt sich, als Dr. Steins Untersuchungen immer umfangreicher werden. Dr. Roland Heilmann beschwert sich bei Sarah Marquardt über den hohen Zeitaufwand für den aufwändigen Papierkram bei der Dokumentation seiner Arbeit. Sarahs Assistent, Clemens Manthey, bietet daraufhin an, diese Tätigkeit künftig zu übernehmen. Sarah ist begeistert, denn dadurch kann sie Roland perfekt kontrollieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gojko Mitic (Jovan Lukovic) Astrid Leberti (Lilly Lukovic) Max König (Clemens Manthey) Jascha Rust (Christopher Haas "Kris") Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Aglef Püschel Kamera: Florian Licht, Markus Rößler Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

