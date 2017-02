13th Street 02:20 bis 03:05 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Ein Mann zu viel USA 2009 Stereo 16:9 Merken Die Polizei von Los Angeles bittet das FBI um Mithilfe. Gemeinsam wollen Sie eine Serie von Wohnungseinbrüchen aufklären. Charlie (David Krumholtz) stürzt sich in eine Reihe von Berechnungen und kann sowohl den Ort des nächsten Überfalls prognostizieren, als auch bestätigen, dass es sich um eine Gruppe von vier Einbrechern handelt. Doch die Überführung der Täter läuft anders als geplant. Die Männer sind schwer bewaffnet, und an Stelle von vier Männern tauchen plötzlich fünf Personen auf. Don (Rob Morrow) wird bei dem Einsatz verletzt, weswegen sich Charlie schwere Vorwürfe macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Shea Whigham (Tom Kardum) Michelle Nolden (Robin Brooks) Dylan Bruno (Colby Granger) Originaltitel: Numb3rs Regie: Ken Sanzel Drehbuch: Don McGill Kamera: Tom Jewett Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16