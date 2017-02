13th Street 20:13 bis 21:00 Krimiserie Bull Light my Fire USA 2016 Stereo 16:9 Merken Dr. Jason Bull (Michael Weatherly) reist mit Benny (Freddy Rodriguez) in seine alte Heimat nach Kavanaugh, einem Städtchen in New Hampshire mit gerade einmal 4.000 Einwohnern. Dort soll er einen jungen Mann unterstützen, der wegen Brandstiftung vor Gericht steht. Der Fall zwingt Bull dazu, sich mit seiner eigenen Vergangenheit in Kavanaugh auseinanderzusetzen, die viele Parallelen zur Geschichte des Angeklagten aufweist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Weatherly (Dr. Jason Bull) Freddy Rodríguez (Benny Colón) Geneva Carr (Marissa Morgan) Jaime Lee Kirchner (Danny James) Annabelle Attanasio (Cable McCrory) Chris Jackson (Chunk Palmer) Joseph DeBona (Prison Guard) Originaltitel: Bull Regie: Dennis Smith Drehbuch: David Wilcox