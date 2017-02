13th Street 18:40 bis 19:30 Krimiserie Criminal Minds Der Duft der Vergangenheit USA 2011 Stereo 16:9 Merken In Los Angeles betäubt ein Mörder Frauen mit Chloroform, ertränkt sie in einem Methanolbad und schneidet ihnen ein Stück Haut aus ihrer Fußsohle heraus. Die Leichen deponiert er an öffentlichen Plätzen. Derweil erhält Prentiss (Paget Brewster) ein Geschenk aus ihrer Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Glave (Detective Bailey) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Spera Drehbuch: Randy Huggins, Kimberly A. Harrison Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon