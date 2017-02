13th Street 13:55 bis 14:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Eine Minute nach Mitternacht USA 2009 Stereo 16:9 Merken Kurz vor der Hinrichtung von Curtis, einem zum Tode verurteilten Schwerverbrecher, werden Zweifel an dessen Schuld laut. Charlie stellt fest, dass Curtis bei seinem Geständnis, das zu seiner Verurteilung geführt hat, gelogen hat. Offensichtlich gibt es in Curtis Umfeld Leute, die seine Begnadigung verhindern wollen. Sein Psychiater Stanley, der sich für Curtis' Freilassung eingesetzt hat, muss dafür sogar mit seinem Leben bezahlen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Gina Gershon (Danielle Hill) Michelle Nolden (Robin Brooks) Originaltitel: Numb3rs Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Robert David Port Kamera: Tom Jewett Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 393 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:30 bis 14:30

Seit 57 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 13:45 bis 15:25

Seit 42 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 32 Min.