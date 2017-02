13th Street 12:25 bis 13:10 Krimiserie Law & Order Würde USA 2009 Stereo 16:9 Merken Der Gynäkologe Dr. Walter Benning (Matthew Boston) wurde erschossen, als er in der Kirche betete. Weil Dr. Benning sich auf Abtreibungen spezialisiert hatte, vermuten Lupo (Jeremy Sisto) und Bernard (Anthony Anderson), dass der Täter unter den Abtreibungsgegnern zu finden ist. So gerät ein Mann namens Wayne Grogan (PJ Sosko) ins Visier der Ermittler, der sogar bereit ist, unter bestimmten Bedingungen ein Geständnis abzulegen. Doch bald stellt sich heraus, dass der Fall ungleich komplizierter ist, als er zunächst erscheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Richard Thomas (Roger Jenkins) Originaltitel: Law & Order Regie: Jim McKay Drehbuch: Richard Sweren, Julie Martin Kamera: Manuel Billeter Musik: Mike Post