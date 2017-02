National Geographic 09:50 bis 10:40 Dokumentation Antarctica: Forschung am Limit Weißes Eis USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Winterbeginn steht vor der Tür und die Wissenschaftlerteams in der Antarktis sind gezwungen, ihre Projekte zügig abzuschließen. Für die Männer und Frauen bedeutet es die letzte Chance, an Informationen für ihre Forschung zu kommen. Während sich die meisten von ihnen inzwischen darauf vorbereiten, den gefrorenen Kontinent zu verlassen, bahnt sich ein Containerschiff seinen Weg durchs Eis. Geladen hat es Lebensmittel und dringend benötigtes Material für die kleine Forschergruppe, die in den kalten, dunklen Wintermonaten die Stellung halten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Continent 7: Antarctica

