National Geographic 20:30 bis 21:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode von "Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke" geht es sportlich zu: Im Gegensatz zum Wasserski erfordert die Fahrt auf dem Wakeboard ein weitaus höheres Maß an Kraft und Balance. Noch kritischer wird es beim Hoverboard. Die spektakulären Rollbretter, deren Erfinder sich von jenem Gadget aus der Science-Fiction-Komödie "Zurück in die Zukunft II" inspirieren ließen, verleihen ihren Fahrern Flügel - nur manchmal eben nicht. Last but not least zeigt Richard Hammond, wie man sich beim Dribbling mit einem Basketball vor aller Welt blamieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid