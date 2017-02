National Geographic 15:50 bis 16:40 Dokumentation Die fliegenden Helden des 2. Weltkriegs Luftschlacht um England CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Douglas Bader verlor bei einem Absturz während eines Flugstunts beide Beine. Lange Zeit sah es so aus, als würde er nie wieder laufen können, geschweige denn einen Kampfjet fliegen. Doch Bader erkämpfte sich entschlossen ein Comeback und wurde gar zum Staffelkapitän und Helden der Luftschlacht um England. Im Mittelpunkt dieser Episode steht die unglaubliche Geschichte Douglas Baders und seines Aufstiegs zu Großbritanniens meist gefeiertem Kriegshelden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: War Heroes of the Skies