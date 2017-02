National Geographic 14:05 bis 15:00 Dokumentation Mega-Fabriken Ikea USA 2007-2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit 285 Filialen in 36 Ländern ist Ikea heute ein Weltkonzern - auch dank der Strategie, ansprechendes Design zu günstigen Preisen anzubieten. 600 Millionen Kunden kaufen jährlich bei Ikea ein. Vom Teelöffel bis zur kompletten Schrankwand sind über 10.000 Produkte im Sortiment. Um diese Vielfalt überhaupt möglich zu machen, arbeiten weltweit 54 Betriebe dem Weltkonzern zu: Im polnischen Zbaszynek werden Tag für Tag 450 Polstermöbel gefertigt; die nahe gelegene Fabrik in Nowe Skalmierzyce bringt es auf jährlich zwei Millionen Tische, Stühle und Sofas. Weitere wichtige Zentren des Ikea-Netzwerks liegen in Südschweden: Aus dem 8.000-Seelen-Städtchen Älmhult kommen die Prototypen für alle neuen Möbel, außerdem werden hier in der weltweit größten Industrieschreinerei die Einzelteile für die Ikea-Küchen gefertigt. In Kättilstorp entstehen die mittlerweile legendären Billy-Regale, und in Hultsfred wird im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage für die meisten Ikea-Möbel geschaffen: nämlich die extrastarken Pressspanplatten, aus denen die Einzelteile für Ivar, Expedit und Co. geschnitten werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Factories

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 394 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:30 bis 14:30

Seit 58 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 13:45 bis 15:25

Seit 43 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 33 Min.