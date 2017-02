National Geographic 12:15 bis 13:10 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Achtung Hochspannung! USA 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Elektrischer Strom ist die zentrale Energie des 21. Jahrhunderts. Wenn irgendetwas mit der Produktion oder der Verteilung von Strom nicht in Ordnung ist, sind Spezialisten gefragt. Heute wagt sich Sean Riley an diverse Mega-Reparaturen, bei denen buchstäblich hohe Spannung angesagt ist. Dazu hängt er in schwindelnden Höhen an Hubschraubern oder taucht unter Brücken hindurch, die auf schwankendem Boden erbaut wurden. Gemeinsam mit den besten Ingenieuren und Technikern der Welt zeigt Sean Riley, was getan werden muss, damit die Stromversorgung von Bevölkerung und Industrie gesichert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes