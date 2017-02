National Geographic 10:40 bis 11:25 Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Gefährlicher Einsatz GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Truckfahrer kommt bei einem tragischen Unfall in Eidfjord ums Leben. Das ausgebrannte Wrack blockiert nun allerdings die Fahrbahn und muss so schnell wie möglich weggeschafft werden - ein Fall für Bjørn vom Abschleppdienst. Derweil steht auch Ove unter Zeitdruck: Ein mit Fisch beladener LKW ist von der Straße abgekommen und die kostbare Ware droht schlecht zu werden. In den Bergen wird unterdessen ein Truck aus Deutschland genau unter die Lupe genommen. Nicht nur seine Breite verstößt gegen Bestimmungen, auch sein Fahrer ist schon länger als erlaubt unterwegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Wartnaby (Himself - Narrator) Originaltitel: Ice Road Rescue Musik: Raymond Enoksen