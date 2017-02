TNT Film 04:10 bis 06:00 Western Der Mann, der die Katzen tanzen ließ USA 1973 16:9 20 40 60 80 100 Merken Catherine Crocker ist ihrem Mann, einem reichen aber brutalen Rancher davongelaufen. Bei einem Überfall auf eine Eisenbahn gerät sie in die Gewalt der Banditen. Gobart, einer der Eisenbahnräuber, und Catherine verlieben sich ineinander und flüchten gemeinsam. Unterdessen hat Catherines Mann die Verfolgung aufgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Reynolds (Jay Grobart) Sarah Miles (Catherine Crocker) Lee J. Cobb (Lapchance) Jack Warden (Dawes) George Hamilton (Crocker) Bo Hopkins (Billy) Robert Donner (Dub) Originaltitel: The Man Who Loved Cat Dancing Regie: Richard C. Sarafian Drehbuch: Eleanor Perry Kamera: Harry Stradling Jr. Musik: John Williams