TNT Film 07:50 bis 09:00 Show Afi Life Achievement Award: A Tribute To John Williams 2016 16:9 Merken Der AFI Live Achievement Award ehrt Filmschaffende, deren Lebenswerk bedeutend zur Förderung der Filmkunst beigetragen hat. Mit John Williams erhielt 2016 erstmals ein Komponist die prestigeträchtige Auszeichnung. Der mehrfache Oscarpreisträger hatte unter anderem die Soundtracks zu "Der weiße Hai" (USA 1975), "Schindlers Liste" (USA 1993) und der "Star Wars"- Saga komponiert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: AFI Life Achievement Award: A Tribute to John Williams

