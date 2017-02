TNT Film 06:00 bis 07:50 Komödie Geliebter Giorgio USA 1982 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als der berühmte Opernsänger Giorgio Fini während einer Amerikatour ein Angebot der Metropolitan Opera erhält, verliert er wegen eines alten Traumas seine Stimme und wendet sich and Dr. Pamela Taylor. Die junge Ärztin durchschaut das Problem schnell, nicht aber Giorgio, der ihr schon bald den Hof macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luciano Pavarotti (Giorgio Fini) Kathryn Harrold (Dr. Pamela Taylor) Eddie Albert (Henry Pollack) Paola Borboni (Schwester Theresa) James Hong (Kwan) Beulah Quo (Mei Ling) Norman Steinberg (Dr. Barmen) Originaltitel: Yes, Giorgio Regie: Franklin J. Schaffner Drehbuch: Norman Steinberg Kamera: Fred J. Koenekamp Musik: Michael J. Lewis

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 323 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 83 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 83 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 83 Min.