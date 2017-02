Hessen 04:55 bis 05:45 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Raus aus dem Mief Raus aus dem Mief! / Unter Mutterschutz / Putzmunter trotz Narkose / Gespielin für Lumpi D 2013 Untertitel Live TV Merken Drei lange Monate haben Sarafine und ihr Baby Naima im geschützten Stall verbracht. Die Kleine kennt mittlerweile jeden Winkel, ist bereit für Neues. Bernd Langer öffnet die Pforten auf die Anlage, damit Mutter und Kind da draußen mal ordentlich auslüften - ein Abenteuer für das Kleine, für die Mutter allerdings ganz schön stressig, schließlich muss sie jetzt für zwei aufpassen. Wie wird Sarafine reagieren - auf die neue Umgebung mit schaulustigen Zoo-Besuchern? Der Nachwuchs der Zwergseidenäffchen soll endlich seine elektronischen Ausweise bekommen. Dazu wird der sogenannte Transponder unter die Haut implantiert. Damit der Chip aber nicht gleich wieder herausgefummelt wird, entscheidet sich Doktor Langguth, die Affen zu narkotisieren. Doch genau da beginnt das Problem: Das verabreichte Betäubungsgas macht die Kleinen einfach nicht müde. Seit Lori Lumpi geschlüpft ist, kümmert sich Pflegerin Petra Friedrich aufopferungsvoll um das kleine Waisenkind. Bisher kennt Lumpi nur seine Ziehmutter Petra. Sein einziger Spielgefährte ist ein kleines Kuscheltier. Das soll sich nun ändern. Zum ersten Mal in seinem Leben soll Lumpi auf ein Lori-Mädchen treffen. Doch wie sich ein Lori-Junge einer Dame gegenüber zu verhalten hat, muss Lumpi erst noch lernen. "Stumm wie ein Fisch", so heißt es sprichwörtlich. Doch seit einiger Zeit hört man davon, dass Barsche unter Wasser brummen, Makrelen rattern und Seepferdchen sogar knacken. Lothar Dudek, seit Jahrzehnten im Aquarium aktiv, hat zwar schon viel mit seinen Schützlingen gesprochen, jedoch nie eine Antwort vernommen. Nun möchte er endlich herausfinden, was Fische zu erzählen haben. Ein hochsensibles Unterwasser-Mikrofon soll das Unerhörte hörbar machen. Werden die Fische dem Fisch-Flüsterer was flüstern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.