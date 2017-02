FOX 22:20 bis 23:10 SciFi-Serie Doctor Who Mission Dalek GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Dalekflotte hat ein einsames Rebellenschiff eingekreist, und nur der Doktor kann ihnen jetzt noch helfen. Im Angesicht seines größten Feindes benötigt er Clara an seiner Seite. Konfrontiert mit einer Entscheidung, die die Daleks für immer verändern könnte, sieht sich der Doktor gezwungen, sein Gewissen zu erforschen. Dabei steht für ihn auch die Antwort auf die Frage im Raum, ob er wirklich ein guter Mensch ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Zawe Ashton (Journey Blue) Michael Smiley (Colonel Morgan Blue) Samuel Anderson (Danny Pink) Laura Dos Santos (Gretchen) Ben Crompton (Ross) Originaltitel: Doctor Who Regie: Ben Wheatley Drehbuch: Phil Ford Kamera: Magni Ágústsson Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12