FOX 21:00 bis 22:20 SciFi-Serie Doctor Who Tief durchatmen GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Als der Doktor im viktorianischen London ankommt, stößt er auf einen außer Kontrolle geratenen Dinosaurier in der Themse und sieht sich tödlichen spontanen Selbstentzündungen gegenüber. Wer ist der neue Doktor, und werden Claras freundschaftliche Gefühle für ihn überleben, wenn sich die beiden auf eine neue schreckenerregende Mission begeben, die sie ins Herz einer Alien-Verschwörung führt? Der Doktor hat sich verändert. Es wird Zeit, dass Sie ihn kennenlernen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Neve McIntosh (Madame Vastra) Dan Starkey (Strax) Catrin Stewart (Jenny) Peter Ferdinando (Half-Face Man) Paul Hickey (Inspector Gregson) Originaltitel: Doctor Who Regie: Ben Wheatley Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Magni Ágústsson Altersempfehlung: ab 12