FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Das magische Dreieck USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Diane Sterling, Ex-Frau von Gibbs und Fornell, bittet die beiden um Hilfe, denn ihr aktueller Ehemann ist verschwunden. Es handelt sich um Victor Sterling, einen Beamten der Homeland Security. Gibbs und Fornell sind zunächst wenig begeistert, doch dann werden in dem Drive-in, in dem Victor am Abend seines Verschwindens gesehen wurde, zwei Leichen gefunden. Die Ermittlungen stagnieren und es entsteht der Verdacht, dass Victor seine Entführung nur vorgetäuscht hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Steven D. Binder, Reed Steiner Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12