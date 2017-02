FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Im sicheren Hafen USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs und sein Team werden zu einem Schiff gerufen, auf dem ein Offizier der Küstenwache erschossen aufgefunden wurde. Zusammen mit der FBI-Agentin Abigail Borin gehen sie an Bord des verlassenen Schiffes. Zu ihrer Überraschung entdecken sie unter Deck eine eingeschlossene libanesische Familie, die behauptet, dass sie politische Flüchtlinge seien und in den USA Asyl beantragen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Reed Steiner, Christopher J. Waild Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk