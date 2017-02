FOX 15:35 bis 16:20 Krimiserie Hawaii Five-0 Reingelegt USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der vermeintliche Schwerverbrecher Roy Parrish flieht aus dem Gefängnis. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, kann jedoch auf dem Weg vom Gericht ins Gefängnis entkommen. Dabei nimmt er Danny und Steve als Geiseln und will den für seine Verurteilung verantwortlichen Zeugen aufsuchen. Roy will seine Unschuld beweisen und die Wahrheit ans Licht bringen. Doch als der Zeuge endlich gefunden wird, ist dieser tot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Chi McBride (Lou Grover) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Peter Weller Drehbuch: David Wolkove Kamera: Michael Martinez Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 12