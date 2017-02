FOX 12:30 bis 13:15 Serien Nashville Notwehr USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Juliette ist schon ganz aufgeregt: Rayna hat ihr versprochen, zu ihrer Babyparty zu kommen. Zu ihrer Enttäuschung sagt diese aber kurzfristig ab, weil Sadie auf der Polizeistation dringend ihre Hilfe braucht. Ihr wird vorgeworfen, auf ihren Ex geschossen zu haben. Unterdessen haben Bucky und Luke den Sänger und Songwriter Ron Pope im Visier: Beide wollen den aufstrebenden Künstler unter Vertrag zu nehmen. Und während Scarlett und Dr. Rand sich immer näher kommen, wird Gunnar von Eifersucht gepackt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Chris Carmack (Will Lexington) Will Chase (Luke Wheeler) Eric Close (Teddy Conrad) Charles Esten (Deacon Claybourne) Originaltitel: Nashville Regie: Michael Lohmann Drehbuch: Paul Keables