FOX 05:05 bis 05:45 Serien Nashville Ich kann nicht ohne dich USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auch Rayna weiß nun über Deacons Krankheit Bescheid und versucht, ihm neuen Mut zuzusprechen. Doch ihre Unterstützung löst bei ihm nur noch mehr Frust aus. Währenddessen steht für Scarlett, Gunnar und Avery der große Auftritt als Support der Rascal Flatts bevor. Doch als Scarletts Vergangenheit erneut in den sozialen Netzwerken heftig thematisiert wird, beschleichen sie Zweifel, ob sie wirklich weitermachen soll. Sadie bekommt derweil Besuch von ihrem Ex. Ihr Streit droht diesmal zu eskalieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Mike Listo Drehbuch: Taylor Hamra

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 501 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 231 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 04:30 bis 06:00

Seit 51 Min. Macht.Mensch.Steinmeier

Porträt

Das Erste 04:45 bis 05:30

Seit 36 Min.