(The Air I Breathe) Die erste Geschichte des Episodenfilms handelt von einem kleinen Bankangestellten, der bei einer Pferdewette viel Geld verliert und plötzlich einen Schuldenberg bei dem brutalen Gangster Fingers hat. In der zweiten geht es um einen Geldeintreiber von Fingers, der über hellseherische Fähigkeiten verfügt. Nach einem blutigen Zwischenfall beschließt er, sein Leben zu ändern. Im Mittelpunkt der dritten Episode steht eine Popsängerin, die von ihrem verschuldeten Manager an Fingers verkauft wird. Das letzte Segment erzählt von einem Arzt, dessen große Liebe eine lebenswichtige Blutspende benötigt - und nur die Popsängerin hat die passende Blutgruppe. - Liebe, Glück, Vergnügen und Kummer - diese Zutaten entfalten in den raffiniert verzahnten Episoden des Dramas "Die Macht des Schicksals" ihre schillernde Bedeutungsvielfalt. Starkino aus Hollywood mit Sarah Michelle Gellar, Andy Garcia, Brendan Fraser und Forest Whitaker. In Google-Kalender eintragen