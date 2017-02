Hessen 21:45 bis 22:30 Reportage Der große Urlaubscheck: Mallorca Trauminsel auf dem Prüfstand Mallorca - D 2015 HDTV Live TV Merken Wunderschöne Sandstrände, einmalige Gebirgszüge und traumhafte Altstadtkerne: Nicht ohne Grund gehört Mallorca zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Doch wie gut sind die Unterkünfte auf Mallorca wirklich? Was kann man erleben und unternehmen? Und wie viel kostet ein gelungener Mallorca-Urlaub? Eine Woche lang werden zwei Urlaubspaare begleitet. Sie testen: Welcher Urlaub bietet mehr Entspannung, pauschal gebucht oder individuell gestaltet? Wer zahlt mehr? Und wer lernt die Insel wirklich kennen? Kaugummis an der Badezimmertür, schimmelige Duschen und hohe Preise - im Vier-Sterne-Cluburlaub all inclusive muss das Paar, das eine Pauschalreise macht, so einiges durchstehen. Das Paar, das individuell reist, hat es da mit einer idyllischen Finca mitten im Gebirge und eigener Verpflegung etwas stilvoller getroffen. Dafür müssen die beiden alles selbst organisieren. Der Urlaubscheck deckt auf: Wie ziehen Mietwagenfirmen auf Mallorca die Kunden über den Tisch? Welche Folgen hat die teilweise illegale Massenbebauung auf der Insel für Natur und Urlauber? Welche Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten sind weder überlaufen noch überteuert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der große Urlaubscheck Regie: Nadine Becker