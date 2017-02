Hessen 18:50 bis 19:15 Ratgeber service: trends Wohnen in Hessen D 2017 HDTV Live TV Merken Stadt oder Land, Nord oder Süd. Es gibt große Unterschiede, je nachdem, wo in Hessen man wohnt. Wo ist es am teuersten, wo gibt es die beste Wohnqualität fürs Geld? "service: trends" begibt sich auf Wohnungssuche und will wissen, was Suchende gerade in Großstädten wie Frankfurt erwartet. In welche Mieterfallen kann man tappen? Wann lohnt sich kaufen statt mieten? Ist die Zwangsversteigerung eine clevere Alternative, an eine Schnäppchenimmobilie zu kommen? Alle rechtlichen Fragen rund ums Wohnen werden mit einer Anwältin für Mietrecht live im Studio geklärt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne Brüning Originaltitel: service: trends