Hessen 14:30 bis 16:00 Drama Erbin mit Herz D, A 2004

Die Wiener Kinderbuchhändlerin Felice Frank führt mit ihrer zehnjährigen Tochter Lilli ein bescheidenes, aber glückliches Leben. Von Lillis leiblichem Vater, dem Hamburger Reeder Alexander Helsing, hat Felice nichts mehr gehört, seit er sich noch vor der Geburt des Kindes aus dem Staub gemacht hatte. Daher ist die Überraschung groß, als eines Tages plötzlich der Hamburger Anwalt Kurt Stockmann auftaucht und ihr mitteilt, dass Alexander bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist. Bei der Testamentseröffnung in Hamburg erwartet Felice und Lilli dann eine weitere Überraschung: Alexander hat seiner kleinen Tochter die Hauptanteile an der Hamburger Familienreederei Helsing vererbt! Und bis zu Lillis achtzehntem Geburtstag soll Felice das Erbe des Kindes verwalten. Die traditionsbewussten Unternehmer Helene und Jan Helsing, Mutter und Bruder des Toten, sind außer sich vor Zorn über diesen "letzten Willen". Vor allem Jan lässt nichts unversucht, um Felice aus Firma zu ekeln. Aber so leicht lässt sich die kesse Felice nicht ins Bockshorn jagen.

Schauspieler: Nina Proll (Felice Frank) Pierre Besson (Kurt Stockmann) Gaby Dohm (Helene Helsing) Simon Licht (Jan Helsing) Katja Weitzenböck (Frauke Helsing) Freddy Quinn (Hans Ottensen) Lili Hering (Lilli Frank) Originaltitel: Erbin mit Herz Regie: Holger Barthel Drehbuch: Uli Brée Kamera: Fabian Eder Musik: Mischa Krausz