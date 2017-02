Hessen 12:15 bis 13:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2628 D 2017 Untertitel HDTV Live TV Merken Clara will Tina helfen, Sigmund Sorge als unseriösen Zeugen zu entlarven. Sie versucht daher, ihn gegen Bezahlung dazu zu bringen, für sie eine Falschaussage zu machen. Sorge ahnt nicht, dass Clara ihm eine frei erfundene Geschichte auftischt und meldet sich bei ihr, damit sie ihm das Bestechungsgeld übergibt. Adrian, der von Clara eingeweiht wurde, legt sich auf die Lauer, um später bezeugen zu können, dass Sorge bestechlich ist. Melli und Gerti verstehen sich gut. Bei einem gemeinsamen Abendessen will André sich Melli zuliebe vor Gerti von seiner besten Seite zu zeigen, was ihm allerdings nicht ganz gelingt. Hildegard ist es nicht geheuer, Alfons' Jugendliebe für längere Zeit am "Fürstenhof" zu wissen. Melli hofft dagegen auf eine gute Zeit mit ihrer Mutter. Die aber warnt sie, dass André kein geeigneter Mann für sie ist. Beatrices und Friedrichs Hochzeit soll nach Beatrices und Desirées Ansichten ein glamouröses Fest werden. Friedrich sieht das ähnlich und engagiert dazu die schöne Saskia als Pyrotechnikerin, ohne zu ahnen, dass die von Werner den Auftrag hat, ihn zu verführen. Als Werner sich vor Charlotte über sein aussichtsreiches Manöver gegen Friedrich freut, zeigt Charlotte dafür kein Interesse - denn schließlich gehen sie die Intrigen am "Fürstenhof" nichts mehr an. Sie beabsichtigt stattdessen, ihr Vermögen der Elisabeth-Saalfeld-Stiftung zu vermachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Michael N. Kühl (David Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Drehbuch: Anne Neunecker, Thomas Kubisch

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 299 Min. Alpine Ski-WM

Ski

ZDF 11:45 bis 13:30

Seit 68 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:30

Seit 68 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 58 Min.