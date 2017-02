Hessen 11:05 bis 11:25 Bildungsprogramm Designer/-in Kommunikationsdesign D Live TV Merken Kommunikationsdesigner gestalten mit Schrift und Farbe alles, was sich gestalten lässt: Plakate, Logos, Broschüren, Verpackungen, Kinderbücher, Web-Seiten. Sie beherrschen sowohl das Zeichnen per Hand, als auch die Bildbearbeitung am PC. Das Berufsfeld ist riesig, die Aufgaben ändern sich ständig - auch durch immer neue Technik. Insgesamt: ein Job für flexible und kreative Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich mach's! - Berufe im Porträt Regie: Tanja Rohr