Magazin LexiTV - Wissen für alle Mein kleiner grüner Kaktus D 2017

Haben Sie schon einmal einen Kaktus geschenkt bekommen? Das hat nämlich eine Bedeutung. Welche, das wird in dieser Ausgabe von LexiTV verraten. Kleiner Tipp vorab: Wer als Beschenkter beleidigt reagiert, wird vielleicht überrascht sein. Aber über die stacheligen Pflanzen, die eigentlich gar keine Stacheln sondern Dornen haben, lässt sich noch viel mehr Spannendes erzählen. Es gibt Kakteen, auf denen tatsächlich einmal Menschen gefoltert wurden, man kann aus einigen dieser Pflanzen Drogen, die unsere Sinne berauschen, herstellen und andere Kakteen schmecken einfach lecker. Die Größten unter ihnen werden so hoch wie ein dreistöckiges Haus und können etliche Mengen Wasser speichern. LexiTV fragt in dieser Sendung nach, wie man an diese Wasservorräte herankommen könnte. Überlebenstaktiken in der Wüste: Letzte Rettung durch den Kaktus? Sie dürfen gespannt sein!