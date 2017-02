3sat 04:50 bis 05:35 Dokumentation Die USA in einem Zug Vom Wilden Westen nach Hollywood D 2009 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Amerika ist zwar ein Land der Autofahrer, aber die USA lassen sich auch mit der Eisenbahn erobern. Der zweiteilige Film unternimmt eine 7500 Kilometer lange Reise von New York bis nach L.A. Sie führt in nur sechs Tagen quer durch den gesamten Kontinent. Von Chicago aus führt der zweite Teil der USA-Durchquerung über Dodge City, Albuquerque in New Mexico und den Grand Canyon bis nach Los Angeles, der Stadt der Hoffnung an der amerikanischen Westküste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die USA in einem Zug