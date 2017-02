3sat 02:10 bis 02:40 Magazin ECO Das Wirtschaftsmagazin SBB: Monika Ribar im ersten grossen TV-Interview als VR-Präsidentin / Sauberes Wasser in Nepal dank Schweizer Start-up Nexus CH 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken SBB: Monika Ribar im ersten grossen TV-Interview als VR-Präsidentin: Immer dichtere Fahrpläne, immer wieder Probleme mit der Infrastruktur und der Kundenzufriedenheit. In diesem schwierigen Umfeld müssen Weichen für die Zukunft gestellt werden: Wie gehen die SBB mit der Digitalisierung um, wie mit der sich verändernden Mobilität? Wo geht die Reise hin? Diese Fragen muss Monika Ribar, seit letztem Juni Verwaltungsratspräsidentin, beantworten. Gegenüber der Politik, gegenüber den eigenen Mitarbeitenden und gegenüber der Öffentlichkeit. Monika Ribar live im "ECO"-Studio über Probleme in der Gegenwart und Visionen für die Zukunft. Sauberes Wasser in Nepal dank Schweizer Start-up Nexus: Unzählige Menschen in Entwicklungsländern haben noch immer keinen Zugang zu sauberem Wasser, obwohl dies laut UNO ein Menschenrecht ist. In Nepal setzt das Schweizer Start-up Nexus auf den wirtschaftlichen Ansatz: Es erstellt Wasserreinigungsanlagen, diese sollen Arbeitsplätze und damit Einkommen schaffen. Doch dadurch kostet das Wasser plötzlich etwas. Aber darf das kostbare Nass überhaupt einen Preis haben? Die "ECO"-Reportage aus Nepal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reto Lipp Originaltitel: ECO