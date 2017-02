3sat 20:15 bis 22:00 Drama The Messenger - Die letzte Nachricht USA 2009 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem er im Irakkrieg verletzt wurde, leistet der junge Sergeant Will Montgomery seine letzten Monate beim Militär in einer Einheit ab, die Angehörige gefallener Soldaten informiert. Die Regeln: keine Gefühle, kein Körperkontakt. Doch Will kann sein Mitgefühl für die Trauernden nicht unterdrücken. Und dann verliebt er sich in die Frau eines Gefallenen. – Das Regiedebüt von Oren Moverman erhielt bei der Berlinale 2009 den Silbernen Bären In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Foster (Will Montgomery) Woody Harrelson (Tony Stone) Samantha Morton (Olivia Pitterson) Jena Malone (Kelly) Steve Buscemi (Dale Martin) Eamonn Walker (Stuart Dorsett) Yaya DaCosta (Monica Washington) Originaltitel: The Messenger Regie: Oren Moverman Drehbuch: Alessandro Camon, Oren Moverman Kamera: Bobby Bukowski Musik: Nathan Larson Altersempfehlung: ab 12