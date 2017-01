kabel eins 03:55 bis 04:35 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Das Leben der Anderen USA 2008 Merken Jack und sein Team suchen den Privatdetektiv Scott Lucas, der kurz vor seinem Verschwinden noch den Stadtrat Pfeiffer im Gespräch mit der Prostituierten Dolly observiert hatte. Als es zur Auseinandersetzung mit dem Zuhälter Lester kam, war Lucas dazwischengegangen und verschwand kurz darauf. Danny und Samantha untersuchen die Wohnung des Diabetikers und stoßen dabei noch auf eine zweite Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Danny Nucci (Scott Lucas) Originaltitel: Without a Trace Regie: Eric Close Drehbuch: Amanda Segel Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6