ORF 1 09:35 bis 10:15 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Am Limit USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Danis nächster Klient ist Billy, ein Nascar-Pilot, der nach einem schweren Abflug in eine Mauer unter Panikattacken leidet. In behutsamen Therapiesitzungen gelingt es ihr, dem Stock-Car-Fahrer die Angst zu nehmen. Terrence King hat ganz andere Sorgen: Der junge Teamkollege Shane macht ihm starke Konkurrenz, so dass er - im wahrsten Sinne des Wortes - wild um sich schlägt. Auch hier muss Dani schlichtend eingreifen, um die beiden Kampfhähne wieder zu beruhigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray Santino jr.) Mehcad Brooks (Terrence King) Callie Thorne (Dani Santino) Amanda Detmer (Jeanette) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Kevin Dowling Drehbuch: Elizabeth Kruger, Craig Shapiro Kamera: Lisa Wiegand Musik: Adam Gorgoni Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 250 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 101 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 55 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 50 Min.