Schweiz 2 20:10 bis 21:50 Actionfilm Kiss & Kill USA 2010 Stereo Dolby Digital HDTV Nach einer weiteren gescheiterten Beziehung hat die Computerspezialistin Jen (Katharine Heigl) von den Männern die Nase voll und ist reif für Ferien. Auch wenn sie dafür eigentlich schon ein wenig zu alt ist, lässt sie sich von ihren Eltern (Catherine O'Hara, Tom Selleck) zu gemeinsamen Ferien in Südfrankreich überreden. Gleich am ersten Tag läuft ihr hier am Strand der gutgebaute Spencer (Ashton Kutcher) über den Weg. Die beiden verstehen sich von Anfang an prächtig. Was als Ferienflirt beginnt, endet überraschend schnell vor dem Traualtar. Es folgen drei Jahre Ehe-Idylle in einem Reihenhäuschen im Süden der USA. Diese endet jäh am Morgen nach Spencers 30. Geburtstag, als Jen in ihrer Wohnung plötzlich die Kugeln um die Ohren pfeifen. Spencer hat ihr eine Kleinigkeit verschwiegen: In seinem früheren Leben als Geheimagent ist er mit der Lizenz zum Töten um den Erdball gejettet. Jetzt hat ihn die Vergangenheit eingeholt, und er wird selbst von Auftragskillern gejagt. Anscheinend haben seine Verfolger ihn schon länger im Visier. Die Warnung seines ehemaligen Chefs kommt für Spencer zu spät. Es scheint, als seien er und Jen bereits von Feinden umzingelt. Es bleibt nur die Flucht nach vorn. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, bei der Jen sich als gelehrige Schülerin ihres kämpferischen Gatten erweist. Schauspieler: Ashton Kutcher (Spencer Aimes) Katherine Heigl (Jen Kornfeldt) Tom Selleck (Mr. Kornfeldt) Catherine O?Hara (Mrs. Kornfeldt) Katheryn Winnick (Vivian) Lisa Ann Walter (Olivia) Martin Mull (Holbrook) Originaltitel: Killers Regie: Robert Luketic Drehbuch: Ted Griffin, Bob DeRosa Kamera: Russell Carpenter Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 12