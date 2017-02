ORF 3 20:15 bis 23:10 Oper Erlebnis Bühne mit Barbara Rett Manon A 2007 16:9 Dolby Digital Merken Als Primadonna assoluta und Star der internationalen Opernwelt, brilliert Anna Netrebko in der Rolle der tragischen Heldin in Jules Massenets "Manon". Im Jahre 1884 uraufgeführt, gehört diese Oper neben dem "Werther" zu den populärsten dieses höchst produktiven Komponisten, der das Musiktheater Frankreichs im ausgehenden 19. Jahrhundert. Basierend auf einer Novelle aus dem 18. Jahrhundert erzählt "Manon" die Geschichte einer jungen Frau, die sich in den verarmten Edelmann Des Grieux verliebt, als sie eigentlich ins Kloster eintreten wollte. Mit Des Grieux ist schnell ein Entschluss gefasst: Gemeinsam fliehen und ein neues Leben in Paris beginnen, das nur aus Liebe und Vergnügen bestehen wird. Regie: Andrei Serban Dirigent: Bertrand de Billy Besetzung: Anna Netrebko (Manon Lescaut), Roberto Alagna (La Chevalier de Grieux), Adrian Eröd (Lescaut) Wiener Staatsoper 2007 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Netrebko (Manon Lescaut) Roberto Alagna (Des Grieux) Adrian Eröd (Lescaut) Ain Anger (Chevalier Des Grieux) Michael Roider (Guillot de Morfontaine) Simina Ivan (Poussette) In-Sung Sim (Brétigny) Originaltitel: Jules Massenet: Manon Musik: Jules Massenet