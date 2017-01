Slovenija 1 23:05 bis 01:00 Western Jeremiah Johnson USA 1972 Nach einer Vorlage von Raymond W. Thorp, Robert Bunker 20 40 60 80 100 Merken In "Jeremiah Johnson" beschwört Regisseur Sydney Pollack zwar noch einmal den Mythos des einsamen Helden aus der amerikanischen Pionierzeit herauf, zeigt aber auch, dass die Zivilisationsflucht ein Wunschtraum bleibt. "Variety" lobte den kritischen Western überschwänglich: "...er zeigt eine tiefe Einsicht in die Beziehungen zwischen Indianern und Weissen, und er profitiert von der superben Regie, der exzellenten Fotografie und dem flottem Schnitt...". Regisseur Sydney Pollack und der mit ihm befreundete Hollywoodstar Robert Redford drehten danach noch weitere fünf Filme gemeinsam,darunter den Tophit "Out of Africa". "Jeremiah Johnson" wurde quasi in Robert Redfords Nachbarschaft gedreht: im Bundesstaat Utah, wo Redford mit "Sundance" auch das wichtigste Festival für den unabhängigen amerikanischen Film aufgebaut hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Jeremiah Johnson) Will Geer (Bear Claw) Delle Bolton (Indianerin Swan) Josh Albee (Caleb) Joaquín Martínez (Malt sein T-Shirt rot an) Allyn Ann McLerie (Verrückte Frau) Stefan Gierasch (Uwe Del Gue) Originaltitel: Jeremiah Johnson Regie: Sydney Pollack Drehbuch: John Milius, Edward Anhalt Kamera: Duke Callaghan Musik: Tim Mcintire, John Rubinstein Altersempfehlung: ab 12

