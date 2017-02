BBC Entertainment 03:50 bis 04:20 Comedyserie The Wrong Mans X-Mans GB 2014 Merken Having earned their status as hometown heroes in the first series, Sam and Phil are blasted back to zero again. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mathew Baynton (Sam) James Corden (Phil) Chandeep Uppal (Sabrina) Paul Cawley (Alan) Tom Basden (Noel) Elliot Levey (Sgt Hopwood) Daisy May Cooper (PC Garvey) Originaltitel: The Wrong Mans Regie: Jim Field Smith Drehbuch: James Corden, Mathew Baynton Musik: Kevin Sargent

