BBC Entertainment 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Vor der Flut GB 2015 Merken On a remote army outpost, a fearsome alien warlord called the Fisher King sets in motion a twisted plan to ensure his own survival. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara Oswald) Neil Fingleton (The Fisher King) Paul Kaye (Prentis) Peter Serafinowicz (The Fisher King) Originaltitel: Doctor Who Regie: Daniel O'Hara Drehbuch: Toby Whithouse Kamera: Richard Stoddard