RTL TVI 22:10 bis 23:00 Arztserie Grey's Anatomy Les non-dits USA 2015 Stereo Merken L'équipe de médecins travaillent sur un cas à haut risque avec un patient qu'ils ont depuis longtemps ce qui n'arrange pas le climat de tensions qui règne déjà. L'amitié entre Callie et Meredith commence à se briser suite à l'arrivée de Penny. Pendant ce temps, Bailey demande à Ben de chasser leur nouveau colocataire, Jackson, qui a demandé au couple de l'héberger car il ne voulait plus vivre sous le même toit qu'April. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Geary McLeod Drehbuch: Shonda Rhimes, Andy Reaser Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12