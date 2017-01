L'éternité n'est que le commencement... Entre le loup-garou et le vampire, Bella Swan a choisi : c'est Edward Cullen, le vampire, qu'elle veut épouser. Après leur mariage tant attendu, les jeunes gens partent en lune de miel à Rio de Janeiro, où ils cèdent enfin à leur passion. Peu après, Bella découvre qu'elle est enceinte. Horrifié, Edward décide de ramener la jeune femme à Forks, histoire que Carlisle la libère. Mais refusant de songer à l'avortement, Bella trouve du soutien auprès de Rosalie. La grossesse est difficile, car l'enfant qu'elle porte est mi-humain, mi-vampire. Quand survient la naissance imprévue et brutale, le comportement de Jacob Black, le loup-garou, s'en trouve étrangement modifié... In Google-Kalender eintragen