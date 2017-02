BBC Entertainment 23:35 bis 01:15 Sonstiges Silent Witness Shadows GB 2010 Merken Nikki and Harry try to help wounded victims of a campus shooting while trapped in the building with the rampaging shooter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Ward (Dr. Harry Cunningham) Emilia Fox (Dr. Nikki Alexander) William Gaminara (Professor Leo Dalton) Robert Bertrand (Jason Renfrew) Wunmi Mosaku (Charlie Gibbs) Tom Bennett (DC Andy Salch) Phyllis Logan (Jennifer Mears) Originaltitel: Silent Witness Regie: Farren Blackburn Drehbuch: Dudi Appleton, Jim Keeble Musik: Sheridan Tongue

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 227 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 92 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 67 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 47 Min.