États-Unis, 2012. La prison de Terminal Island, dirigée d'une main de fer par Mme Hennessey, sa directrice, contraint ses détenus à participer à des courses de voitures extrêmes, des courses "à mort", diffusées sur Internet. Le premier parvenant à enchaîner cinq victoires est grâcié. Emprisonné à tort, Jensen Ames, un ancien pilote de course, va prendre la place de celui que l'on surnomme "Frankenstein", un pilote légendaire qui comptait déjà quatre victoires avant d'être agressé par un codétenu et de succomber à ses blessures.