RTL 9 22:40 bis 00:20 Sonstiges La maison au bout de la rue USA, CDN 2012 Merken Elissa et sa mère s'installent dans une nouvelle ville et apprennent vite que la maison voisine de la leur a été le théâtre d'un massacre. En effet, une jeune fille y a assassiné ses parents. Quand Elissa devient amie avec le fils qui a survécu au drame, elle comprend que l'histoire est loin d'être terminée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lawrence (Elissa) Max Thieriot (Ryan) Elisabeth Shue (Sarah) Gil Bellows (Weaver) Eva Link (Carrie Anne) Nolan Gerard Funk (Tyler) Allie MacDonald (Jillian) Originaltitel: House at the End of the Street Regie: Mark Tonderai Drehbuch: David Loucka, Jonathan Mostow Musik: Theo Green Altersempfehlung: ab 16